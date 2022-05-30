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Руководство «МЮ» распорядилось провести ремонт в бассейнах на базе после жалоб Роналду

Руководство «МЮ» распорядилось провести ремонт в бассейнах на базе после жалоб Роналду
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вынудил руководство клуба провести реконструкцию бассейнов тренировочный базы, сообщает Mirror.

Португалец сказал боссам клубного тренировочного комплекса «Аон» в Кэррингтоне, что не хочет пользоваться основным бассейном и маленьким бассейном, потому что незакреплённые, сколотые и отсутствующие плитки представляют опасность. Он призвал клуб перекрыть и отремонтировать оба бассейна, сказав им, что не может поверить, что они не изменились с тех пор, как он уходил из команды в мадридский «Реал» 12 лет назад.

По сведениям источника, руководство клуба серьёзно отнеслось к жалобам звёздного футболиста и распорядилось провести ремонтные работы в бассейнах, чтобы модернизировать их к предсезонным тренировкам, которые начнутся в середине июля.

Напомним, в завершившемся сезоне Роналду стал лучшим бомбардиром «МЮ» во всех турнирах.

Неприятные поступки Криштиану Роналду.

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