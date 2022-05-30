Джейми Каррагер обвинил УЕФА во лжи после беспорядков на финале ЛЧ

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался по поводу событий, случившихся перед и во время финального матча Лиги чемпионов УЕФА между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0).

«Можно считать позитивным тот факт, что УЕФА был вынужден отказаться от своего первоначального объяснения. У них не было выбора, потому что так много вирусных видеороликов в социальных сетях доказывали, что тысячи болельщиков не могли приблизиться к стадиону более чем за два с половиной часа до начала матча.

Теперь обязанность УЕФА и французской полиции — прекратить попытки представить нечестную картину, чтобы объяснить, почему это произошло.

Я призываю УЕФА начать официальное расследование того, что и почему пошло не так, в сотрудничестве с персоналом стадиона, французской полицией, Французской федерацией футбола, полицией Мерсисайда и футбольным клубом «Ливерпуль». В интересах всех участников – понять, что произошло, и извлечь уроки из этих событий», — приводит слова Каррагера Mirror.

Французская полиция избивает фанатов «Ливерпуля» дубинками.