Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джейми Каррагер обвинил УЕФА во лжи после беспорядков на финале ЛЧ

Джейми Каррагер обвинил УЕФА во лжи после беспорядков на финале ЛЧ
Комментарии

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался по поводу событий, случившихся перед и во время финального матча Лиги чемпионов УЕФА между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0).

«Можно считать позитивным тот факт, что УЕФА был вынужден отказаться от своего первоначального объяснения. У них не было выбора, потому что так много вирусных видеороликов в социальных сетях доказывали, что тысячи болельщиков не могли приблизиться к стадиону более чем за два с половиной часа до начала матча.

Теперь обязанность УЕФА и французской полиции — прекратить попытки представить нечестную картину, чтобы объяснить, почему это произошло.

Я призываю УЕФА начать официальное расследование того, что и почему пошло не так, в сотрудничестве с персоналом стадиона, французской полицией, Французской федерацией футбола, полицией Мерсисайда и футбольным клубом «Ливерпуль». В интересах всех участников – понять, что произошло, и извлечь уроки из этих событий», — приводит слова Каррагера Mirror.

Французская полиция избивает фанатов «Ливерпуля» дубинками.

Новость по теме
Каррагер — о Роналду: «МЮ» не может начать следующий сезон с форвардом, которому скоро 38
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022