Джейми Каррагер обвинил УЕФА во лжи после беспорядков на финале ЛЧ

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался по поводу событий, случившихся перед и во время финального матча Лиги чемпионов УЕФА между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0).
«Можно считать позитивным тот факт, что УЕФА был вынужден отказаться от своего первоначального объяснения. У них не было выбора, потому что так много вирусных видеороликов в социальных сетях доказывали, что тысячи болельщиков не могли приблизиться к стадиону более чем за два с половиной часа до начала матча.
Теперь обязанность УЕФА и французской полиции — прекратить попытки представить нечестную картину, чтобы объяснить, почему это произошло.
Я призываю УЕФА начать официальное расследование того, что и почему пошло не так, в сотрудничестве с персоналом стадиона, французской полицией, Французской федерацией футбола, полицией Мерсисайда и футбольным клубом «Ливерпуль». В интересах всех участников – понять, что произошло, и извлечь уроки из этих событий», — приводит слова Каррагера Mirror.
Французская полиция избивает фанатов «Ливерпуля» дубинками.
- 30 мая 2022
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