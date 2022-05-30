Пау Торрес ответил на вопрос о своём будущем
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Испанский защитник «Вильярреала» Пау Торрес ответил на вопрос о своём будущем.
«Я спокоен, находясь там, где хочу, с действующим контрактом и предложением о продлении. Последние два сезона в «Вильярреале» были очень хороши, мы соревновались с лучшими клубами Европы. А когда ты делаешь это в составе клуба из родного города, это лучше вдвойне», — приводит слова Торреса Marca.
По информации источника, игрок сборной Испании нравится новому главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу.
Ранее сообщалось, что отступные за Пау Торреса составляют € 55-60 млн.
В нынешнем сезоне Пау Торрес провёл за «Вильярреал» 47 матчей во всех турнирах. Он забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.
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