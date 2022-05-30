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Каррера поздравил «Спартак» с победой в Кубке России

Каррера поздравил «Спартак» с победой в Кубке России
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поздравил команду с завоеванием Кубка России.

«Поздравляю чемпионов!!!» — написал Каррера в одной из социальных сетей.

Напомним, вчера, 29 мая, «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1) в финале Кубка России. Победный гол забил Квинси Промес. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был Владимир Москалёв (Воронеж).

Каррера занимал пост главного тренера «Спартака» с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под руководством итальянского специалиста московский клуб стал чемпионом России в сезоне-2016/2017.

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