Каррера поздравил «Спартак» с победой в Кубке России

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поздравил команду с завоеванием Кубка России.

«Поздравляю чемпионов!!!» — написал Каррера в одной из социальных сетей.

Напомним, вчера, 29 мая, «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1) в финале Кубка России. Победный гол забил Квинси Промес. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был Владимир Москалёв (Воронеж).

Каррера занимал пост главного тренера «Спартака» с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под руководством итальянского специалиста московский клуб стал чемпионом России в сезоне-2016/2017.