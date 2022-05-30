Задержания болельщиков «Спартака», Хачанов проиграл Алькарасу. Главное к утру

Болельщиков московского «Спартака» задерживали в центре Москвы, российский теннисист Карен Хачанов уступил Карлосу Алькарасу в четвертьфинале «Ролан Гаррос», сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею – 2022. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Жёсткие задержания болельщиков «Спартака» в центре Москвы. Видео.
2. Хачанов уступил Алькарасу и не смог выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
3. Финляндия выиграла чемпионат мира по хоккею — 2022, в овертайме одержав победу над Канадой.
4. Надаль в пятисетовом матче обыграл Оже-Альяссима и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
5. Бакаев — об уходе из «Спартака»: слышал, что против меня была Зарема. Надеюсь, это слухи.
6. Чемпионат мира по хоккею — 2022 стал худшим по средней посещаемости за последние 20 лет.
7. Протесты «Феррари» против Переса и Ферстаппена отклонены. Серхио — победитель ГП Монако.
8. «Спасибо, Сандро!» «Динамо» выпустило заявление по поводу расторжения договора со Шварцем.
9. Определены составы групп на ЧМ-2023, который пройдёт в Финляндии и Латвии.
10. Жиго отжигал на столе, Николсон надел крышку от кубка и обливал Ваноли. Фото из раздевалки.
- 30 мая 2022
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