Задержания болельщиков «Спартака», Хачанов проиграл Алькарасу. Главное к утру

Болельщиков московского «Спартака» задерживали в центре Москвы, российский теннисист Карен Хачанов уступил Карлосу Алькарасу в четвертьфинале «Ролан Гаррос», сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею – 2022. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Жёсткие задержания болельщиков «Спартака» в центре Москвы. Видео.

2. Хачанов уступил Алькарасу и не смог выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

3. Финляндия выиграла чемпионат мира по хоккею — 2022, в овертайме одержав победу над Канадой.

4. Надаль в пятисетовом матче обыграл Оже-Альяссима и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

5. Бакаев — об уходе из «Спартака»: слышал, что против меня была Зарема. Надеюсь, это слухи.

6. Чемпионат мира по хоккею — 2022 стал худшим по средней посещаемости за последние 20 лет.

7. Протесты «Феррари» против Переса и Ферстаппена отклонены. Серхио — победитель ГП Монако.

8. «Спасибо, Сандро!» «Динамо» выпустило заявление по поводу расторжения договора со Шварцем.

9. Определены составы групп на ЧМ-2023, который пройдёт в Финляндии и Латвии.

10. Жиго отжигал на столе, Николсон надел крышку от кубка и обливал Ваноли. Фото из раздевалки.