Клинтон Н’Жье ответил на вопрос о своём будущем в «Динамо»

Камерунский нападающий московского «Динамо» Клинтон Н’Жье ответил на вопрос о своём будущем в клубе.
«Что сегодня не получилось? Не знаю, не хочу даже говорить об этом. Останусь ли в команде на следующий сезон? Да, у меня есть действующий контракт с «Динамо», — сказал Н’Жье в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Камерунский форвард выступает за «Динамо» с июля 2019 года, перейдя в команду из французского «Марселя» за € 6 млн. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего составляет € 1,5 млн.
В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Клинтон Н'Жье принял участие в 18 матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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