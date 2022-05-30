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Игнатов: бойкот болельщиков «Спартака» из-за Fan ID — достойный поступок. Поддерживаю их

Игнатов: бойкот болельщиков «Спартака» из-за Fan ID — достойный поступок. Поддерживаю их
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Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал бойкот активными фанатами команды матчей из-за скорого введения Fan ID («паспорта болельщика»).

«Бойкот болельщиков «Спартака» из-за Fan ID — это достойный поступок. Они не отказываются от своих принципов, держат своё слово. Я их полностью в этом поддерживаю», — рассказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Напомним, вчера, 29 мая, «Спартак» в финале Кубка России обыграл «Динамо» (2:1) и стал обладателем трофея впервые с 2003 года.

В минувшем сезоне 22-летний Игнатов в 36 матчах во всех турнирах забил гол и отдал шесть результативных передач.

Игроки «Спартака» прервали пресс-конференцию Паоло Ваноли. Видеоролик:

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