Игнатов: бойкот болельщиков «Спартака» из-за Fan ID — достойный поступок. Поддерживаю их
Поделиться
Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал бойкот активными фанатами команды матчей из-за скорого введения Fan ID («паспорта болельщика»).
«Бойкот болельщиков «Спартака» из-за Fan ID — это достойный поступок. Они не отказываются от своих принципов, держат своё слово. Я их полностью в этом поддерживаю», — рассказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, вчера, 29 мая, «Спартак» в финале Кубка России обыграл «Динамо» (2:1) и стал обладателем трофея впервые с 2003 года.
В минувшем сезоне 22-летний Игнатов в 36 матчах во всех турнирах забил гол и отдал шесть результативных передач.
Игроки «Спартака» прервали пресс-конференцию Паоло Ваноли. Видеоролик:
Комментарии
- 30 мая 2022
-
10:22
-
10:20
-
10:18
-
10:14
-
10:11
-
10:00
-
09:53
-
09:48
-
09:43
-
09:40
-
09:38
-
09:30
-
09:22
-
09:12
-
09:07
-
09:04
-
09:01
-
08:48
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:22
-
08:04
-
08:01
-
07:53
-
07:35
-
07:23
-
07:20
-
06:55
-
06:38
-
06:22
-
06:02
-
06:00
-
05:40
-
05:30
Партнерский контент