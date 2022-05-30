«Челси» сделал переход Дембеле трансферной целью клуба

Лондонский «Челси» заинтересован в подписании нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле. Английский клуб сделал переход 25-летнего футболиста в летнее окно трансферной целью. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что Дембеле отклонил предложение «Барселоны» о продлении контракта, который истекает 30 июня 2022 года. В услугах французского футболиста заинтересованы «ПСЖ» и «Ливерпуль». Новому клубу французский игрок достанется на правах свободного агента.



Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года. В нынешнем сезоне нападающий в 32 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал 13 результативных передач.

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