Стала известна зарплата Перишича в «Тоттенхэме»
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Полузащитник «Интера» Иван Перишич в ближайшее время должен пройти медицинские тесты и подписать контракт с «Тоттенхэмом» на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
По сведениям источника, 33-летний Перишич подпишет контракт с новой командой на два года с зарплатой в € 6 млн за сезон.
Перишич стал игроком «Интера» в 2015 году. С тех пор он сыграл в составе итальянского клуба в 254 матчах, в которых забил 55 голов и отдал 49 результативных передач. По ходу карьеры Перишич выступал за мюнхенскую «Баварию», «Вольфсбург», дортмундскую «Боруссию» и ряд других команд.
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Новость по темеИван Перишич согласовал контракт с «Тоттенхэмом»
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