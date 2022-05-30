Павлюченко сравнил финал Кубка России с финалом чемпионата мира

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился впечатлениями от финала Кубка России, в котором «Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:1.

«На самом деле, мне очень сильно понравился финал, если брать атмосферу. Полный стадион болельщиков, они пели и танцевали, как будто не финал Кубка России, а финал чемпионата мира проходил, поэтому я впечатлён. Это был матч двух достойных и играющих команд, поэтому увидели три забитых мяча.



Хочу поздравить красно-белых с победой. Команда долго к этому шла, давно не выигрывали трофеев, чемпионат провалили, но исправились в финале Кубка России. «Динамо» дало хороший бой, наверное, не их день, не повезло, что не забили пенальти. Финал достойный, показали отличный футбол, я думаю, что всем, кто был на стадионе, понравилось», — приводит слова Павлюченко ТАСС.

Жиго и Мирзоян празднуют победу «Спартака» в Кубке России