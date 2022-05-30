Гендиректор «Ахмата» ответил на вопрос, будет ли клуб выкупать Уткина

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о будущем полузащитника Даниила Уткина.

«Будет ли «Ахмат» выкупать Уткина? Уткин у нас и так», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

22-летний Уткин был арендован грозненским клубом у «Краснодара» на сезон-2021/2022. В 29 матчах за команду полузащитник забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Сообщалось, что у «Ахмата» есть опция выкупа футболиста.

Соглашение между Уткиным и «Краснодаром» истекает в конце следующего сезона. Футболист является воспитанником кубанского клуба.

Футболисты, которые побеждали в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиге (ныне — ФНЛ-2). Видео: