Гендиректор «Ахмата» ответил на вопрос, будет ли клуб выкупать Уткина
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о будущем полузащитника Даниила Уткина.
«Будет ли «Ахмат» выкупать Уткина? Уткин у нас и так», — передаёт слова Айдамирова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
22-летний Уткин был арендован грозненским клубом у «Краснодара» на сезон-2021/2022. В 29 матчах за команду полузащитник забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Сообщалось, что у «Ахмата» есть опция выкупа футболиста.
Соглашение между Уткиным и «Краснодаром» истекает в конце следующего сезона. Футболист является воспитанником кубанского клуба.
Футболисты, которые побеждали в Российской Премьер-Лиге (РПЛ), Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиге (ныне — ФНЛ-2). Видео:
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