Игнатов: сказал ребятам, если Фомин будет бить пенальти — промажет. Так оно и случилось

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал промах хавбека «Динамо» Даниила Фомина с пенальти в игре финала Кубка России. Встреча закончилась победой красно-белых со счётом 2:1.

«Что чувствовал, когда Фомин не реализовал пенальти? Фомин же всегда забивал, все пенальти. Сказал ребятам, что если он будет бить пенальти, то промажет. Так оно и случилось. Да и пенальти-то не было.



Рассказывал ли Максименко, как отвлекал Фомина перед тем, как тот подошёл к «точке»? Не знаю, может, и рассказывал. Я вот с допинга пришёл, ничего не слышал», — рассказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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