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Мележиков: буду ли предлагать деление на восьмёрки в РПЛ? Предложу то, что дороже

Мележиков: буду ли предлагать деление на восьмёрки в РПЛ? Предложу то, что дороже
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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков высказался в преддверии собрания клубов Российской Премьер-Лиги, которое состоится сегодня, 30 мая.

«Как самочувствие (вопрос журналистов. — Прим. «Чемпионата»)? Как может быть самочувствие? Это Чебан во всём виноват… Совещание — в 10 утра. Слишком рано.

Буду ли предлагать вариант с восьмёрками? Посмотрим. Что дороже, то и предложу. Цель «Спартака» заработать? Думаю, что это цель всех клубов», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, вчера, 29 мая, «Спартак» завоевал Кубок России по футболу сезона-2021/2022, обыграв в финале турнира московское «Динамо» со счётом 2:1. Бело-голубые не реализовали пенальти на 90+8-й минуте игры.

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