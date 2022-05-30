Шмаров: перед ударом Фомина в финале сказал: «Когда-то он должен промахнуться»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Шмаров прокомментировал нереализованный пенальти хавбека «Динамо» Даниила Фомина в матче финала Кубка России. Красно-белые победили со счётом 2:1 и выиграли трофей.
«Организация финала была просто сумасшедшей! Атмосферы, которая была в «Лужниках», давно не было ни на одном стадионе в России после чемпионата мира. Что касается игры, то «Спартак» был предпочтительнее во всех компонентах и из-за этого заслуженно победил.
Пенальти не было! Это придуманный одиннадцатиметровый удар. Со мной рядом сидели Сергей Юрьевич Родионов и Александр Васильевич Новиков и я сказал им, они не дадут соврать: «Когда-то он должен промахнуться и ударить мимо ворот». Так и случилось! Один после начал меня обнимать, другой очень расстроился, — сказал Шмаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 30 мая 2022
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