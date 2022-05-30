Источник: Алексей Стукалов принял решение уйти из вылетевшей в ФНЛ «Уфы»
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Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов и его тренерский штаб приняли решение покинуть вылетевшую в ФНЛ команду, информирует «Матч ТВ».
Согласно сведениям источника, руководство «Уфы» согласилось с решением Стукалова и тренерского штаба. На данный момент процесс поиска нового тренера не начат, так как существование клуба находится под вопросом, о чём ранее сообщал гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов. Сообщалось, что клуб может столкнуться со сложностями с финансированием.
Напомним, башкирская команда вылетела в Футбольную национальную лигу впервые за 8 лет. С сезона-2014/2015 «Уфа» регулярно играла в Премьер-Лиге.
В стыковых матчах сезона-2021/2022 «Уфа» уступила «Оренбургу» со счётом 4:3 по сумме двух встреч.
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