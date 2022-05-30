Алексей Стукалов подтвердил, что покидает «Уфу»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подтвердил, что он расторг контракт с командой по взаимному согласию сторон.

«Да, я и тренерский штаб покидаем «Уфу». Контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон. Шанс того, что я мог остаться, безусловно, был, но сейчас самое главное, чтобы команда осталась, власти Башкортостана поддержали клуб — это самое важное», — рассказал Стукалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

38-летний Стукалов возглавил башкирскую команду в апреле 2021 года. В стыковых матчах сезона-2021/2022 «Уфа» уступила «Оренбургу» (2:2, 1:2) и вылетела в Футбольную национальную лигу. Сообщалось, что вместе со Стукаловым команду покидает весь тренерский штаб.

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