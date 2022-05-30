Шамар Николсон: следующая цель «Спартака» — победить «Зенит» в Суперкубке

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон заявил, что следующая цель красно-белых – обыграть «Зенит» в матче за Суперкубок России.
«Мои планы? Сначала буду праздновать, потому что я — чемпион. Потом отправлюсь в отпуск с семьёй, а потом – Суперкубок.
Посмотрим, что будет в будущем, но сейчас я думаю о новом сезоне в «Спартаке». Сколько я забью «Зениту»? Для меня голы не так важны. Важно снова завоевать титул, и следующая цель — победить «Зенит» в Суперкубке», — приводит слова Николсона ТАСС.
Напомним, «Спартак» победил в финале Кубка России «Динамо» (2:1). Красно-белые сыграют в Суперкубке России с санкт-петербургским «Зенитом», который стал победителем Российской Премьер-Лиги. Встреча запланирована на 9 июля, место проведения матча за Суперкубок будет объявлено позднее.
Николсон празднует победу в Кубке:
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