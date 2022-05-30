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Отец Агаларова высказался о будущем сына в «Уфе»

Отец Агаларова высказался о будущем сына в «Уфе»
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Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, высказался о будущем футболиста в башкирском клубе.

«У Гамида есть действующий контракт с «Уфой». Да, мы можем думать о вариантах, но решение в первую очередь будет приниматься клубом. Нет какого-то принципиального решения, что мы хотим остаться в России или уехать в Европу», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, «Уфа» по итогам сезона-2021/2022 вылетела из Российской Премьер-Лиги (РПЛ) в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Агаларов стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 19 мячей.

Ранее главный тренер команды Алексей Стукалов объявил, что расторг контракт с клубом по обоюдному согласию сторон.

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