В «Химках» прокомментировали информацию о возможном переходе Глушакова в «Динамо»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на слухи о возможном переходе полузащитника Дениса Глушакова в «Динамо».
«Может быть, после вчерашнего финала «Динамо» сделало предложение Глушакову. Не исключено, что и «Спартак» может предложить ему вернуться. Но в «Химки» никаких предложений не поступало. Денис полностью счастлив в команде, его устраивают условия, тренировки и коллектив, в котором он является лидером. Но когда мы два года назад подписывали контракт, то договорились, что, если поступает предложение от топ-клуба, мы не будем препятствовать», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, «Химки», в составе которых играет 35-летний Глушаков, сохранили прописку в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2021/2022. Подмосковный клуб обыграл в стыковых матчах «СКА-Хабаровск» (3:1 — по сумме двух встреч).
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