«Бавария» предлагает Гнабри зарплату € 10 млн в год, стороны не могут достичь соглашения
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Мюнхенская «Бавария» предложила своему нападающему Сержу Гнабри продление контракта с зарплатой в € 10 млн в год, но стороны всё ещё не достигли соглашения. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
По сведениям источника, 26-летнего Гнабри хотят подписать французский «ПСЖ», мадридский «Реал» и английские команды. Соглашение Гнабри с «Баварией» истекает в конце следующего сезона.
Гнабри оказался в «Баварии» в 2017 году. С тех пор футболист принял участие в 171 игре, в которых забил 64 гола и отдал 40 результативных передач.
Ранее Гнабри также был игроком «Хоффенхайма», «Вердера» и лондонского «Арсенала».
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