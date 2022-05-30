«Бавария» предлагает Гнабри зарплату € 10 млн в год, стороны не могут достичь соглашения

Мюнхенская «Бавария» предложила своему нападающему Сержу Гнабри продление контракта с зарплатой в € 10 млн в год, но стороны всё ещё не достигли соглашения. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, 26-летнего Гнабри хотят подписать французский «ПСЖ», мадридский «Реал» и английские команды. Соглашение Гнабри с «Баварией» истекает в конце следующего сезона.

Гнабри оказался в «Баварии» в 2017 году. С тех пор футболист принял участие в 171 игре, в которых забил 64 гола и отдал 40 результативных передач.

Ранее Гнабри также был игроком «Хоффенхайма», «Вердера» и лондонского «Арсенала».

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