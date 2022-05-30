Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Уфа» объявила об уходе главного тренера Стукалова

«Уфа» объявила об уходе главного тренера Стукалова
Комментарии

«Уфа» и главный тренер команды Алексей Стукалов расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба башкирской команды в телеграм-канале.

38-летний Стукалов возглавил башкирскую команду в апреле 2021 года. В стыковых матчах сезона-2021/2022 «Уфа» уступила «Оренбургу» (2:2, 1:2) и вылетела в Футбольную национальную лигу. Сообщалось, что вместе со Стукаловым команду покидает весь тренерский штаб.

Ранее Стукалов в интервью «Чемпионату» подтвердил, что уходит из команды из столицы Республики Башкортостан.

Футболисты, которые выигрывали Российскую Премьер-Лигу (РПЛ), Футбольную национальную лигу (ФНЛ) и Профессиональную футбольную лигу (ныне — ФНЛ-2). Видеооролик:

Новость по теме
Алексей Стукалов подтвердил, что покидает «Уфу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022