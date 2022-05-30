Стукалов — болельщикам «Уфы»: вы заслуживаете выхода команды в РПЛ

Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов попрощался с командой. Сегодня, 30 мая, стороны объявили о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.
«Уважаемые болельщики, закончился непростой сезон. К сожалению, нам не хватило одной минуты для того, чтобы второй год подряд сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге. За этот сезон были и взлёты, и падения. Я очень благодарен всем тем людям, которые работали со мной в клубе с большим желанием и самоотдачей.
Благодарен вам, что вы поддерживали нас и в горе, и в радости. Я очень хочу и очень желаю футбольному клубу «Уфа» в следующем сезоне решить задачу выхода в Премьер-Лигу, потому что такая республика, такие болельщики, как вы, это заслуживают», — рассказал Стукалов в видео, опубликованном в телеграм-канале «Уфы».
- 30 мая 2022
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