Мостовой предположил, почему Ваноли принял решение покинуть «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на новость о желании итальянца Паоло Ваноли покинуть пост главного тренера красно-белых.
«Для меня не станет удивлением, если это окажется правдой. Ещё вчера, когда все обсуждали возможный уход Шварца и Шиманьского, я сказал, что не исключено, что и Ваноли объявит об уходе. Не бывает дыма без огня. Скорее всего, на него так же давят, как и на остальных легионеров.
Кто может сменить Ваноли? Честно, не знаю. В 90 процентах случаев всё делается по связям, дружбе, по агентским делам. Вспомните, фамилия Ваноли возникла полгода назад, до этого вообще никто о нём не знал», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Ваноли принял решение покинуть «Спартак».
Игроки «Спартака» ворвались на пресс-конференцию Ваноли после победы в Кубке:
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11:25Паоло Ваноли решил покинуть «Спартак» Эксклюзив
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