В «Спартаке» прокомментировали информацию о желании Ваноли покинуть клуб

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал информацию об уходе главного тренера команды Паоло Ваноли.

«Останется ли Ваноли? Не знаю. Надеюсь, что да. Я сам прочитал об уходе в телеграм-канале. О своём решении он не объявлял.

Допускаю, конечно, всё. В нашей жизни может быть всё что угодно. Вчера никаких предпосылок не было. У него контракт. Он обязан работать по нему. Дальше будем принимать решение. Я пока не готов это комментировать», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что итальянский специалист принял решение покинуть московскую команду, которую возглавил в декабре 2021 года.

Вместе с Ваноли «Спартак» финишировал 10-м в турнирной таблице чемпионата России, а также выиграл Кубок России — впервые с 2003 года.

Игроки московского «Спартака» ворвались на пресс-конференцию главного тренера Паоло Ваноли по итогам финала Кубка России. Видео: