В «Спартаке» прокомментировали информацию о желании Ваноли покинуть клуб

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал информацию об уходе главного тренера команды Паоло Ваноли.
«Останется ли Ваноли? Не знаю. Надеюсь, что да. Я сам прочитал об уходе в телеграм-канале. О своём решении он не объявлял.
Допускаю, конечно, всё. В нашей жизни может быть всё что угодно. Вчера никаких предпосылок не было. У него контракт. Он обязан работать по нему. Дальше будем принимать решение. Я пока не готов это комментировать», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что итальянский специалист принял решение покинуть московскую команду, которую возглавил в декабре 2021 года.
Вместе с Ваноли «Спартак» финишировал 10-м в турнирной таблице чемпионата России, а также выиграл Кубок России — впервые с 2003 года.
Игроки московского «Спартака» ворвались на пресс-конференцию главного тренера Паоло Ваноли по итогам финала Кубка России. Видео:
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11:25Паоло Ваноли решил покинуть «Спартак» Эксклюзив
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