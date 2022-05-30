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В «Спартаке» сообщили, что Паоло Ваноли не объявлял о желании покинуть клуб

В «Спартаке» сообщили, что Паоло Ваноли не объявлял о желании покинуть клуб
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию об уходе главного тренера команды Паоло Ваноли.

«Паоло Ваноли никому ничего не объявлял, вчера он отмечал победу вместе с командой, сегодня обсудит с Лукой Каттани план на сборы. Так что новость — фейк», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что итальянский специалист принял решение покинуть московскую команду, которую возглавил в декабре 2021 года.

Вместе с Ваноли «Спартак» финишировал 10-м в турнирной таблице чемпионата России, а также выиграл Кубок России — впервые с 2003 года.

Игроки московского «Спартака» ворвались на пресс-конференцию главного тренера Паоло Ваноли по итогам финала Кубка России. Видео:

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В «Спартаке» прокомментировали информацию о желании Ваноли покинуть клуб
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