В «Спартаке» сообщили, что Паоло Ваноли не объявлял о желании покинуть клуб

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию об уходе главного тренера команды Паоло Ваноли.

«Паоло Ваноли никому ничего не объявлял, вчера он отмечал победу вместе с командой, сегодня обсудит с Лукой Каттани план на сборы. Так что новость — фейк», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что итальянский специалист принял решение покинуть московскую команду, которую возглавил в декабре 2021 года.



Вместе с Ваноли «Спартак» финишировал 10-м в турнирной таблице чемпионата России, а также выиграл Кубок России — впервые с 2003 года.

Игроки московского «Спартака» ворвались на пресс-конференцию главного тренера Паоло Ваноли по итогам финала Кубка России. Видео: