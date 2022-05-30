Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА поздравил Александра Головина с днём рождения

ЦСКА поздравил Александра Головина с днём рождения
Комментарии

Московский ЦСКА поздравил с днём рождения своего воспитанника, полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Поздравляем с днём рождения Александра Головина! Выпускнику армейской академии и чемпиону России в составе ПФК ЦСКА сегодня исполняется 26!» — написала пресс-служба армейцев в своём телеграм-канале.

Напомним, Головин перешёл из ЦСКА в «Монако» летом 2018 года. В сезоне-2021/2022 Александр провёл за французский клуб 40 матчей, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в € 25 млн.

«Монако» завершил чемпионат Франции в сезоне-2021/2022 на третьем месте в турнирной таблице и выступит в квалификации Лиги чемпионов.

Головин — в ЛЧ, Кокорин — домой? Что с контрактами российских легионеров в Европе Головин — в ЛЧ, Кокорин — домой? Что с контрактами российских легионеров в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022