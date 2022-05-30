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В «Зените» отреагировали на информацию, что Глебов отказался от перехода в клуб

В «Зените» отреагировали на информацию, что Глебов отказался от перехода в клуб
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию СМИ о том, что полузащитник «Ростова» Данил Глебов отказался от перехода в клуб из Санкт-Петербурга.

«Глебова не приглашали», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее телеграм-канал ZenitCafe сообщил, что Глебов сам отказался от перехода в «Зенит». Главные причины такого решения — перспектива отсутствия игрового времени в должном объёме и наличие Карпина в «Ростове».

Напомним, Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Ранее Глебов играл за «Анжи». С 2021 года Глебов вызывается в национальную команду России.

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