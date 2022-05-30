«Спартак» проведёт летние сборы на базе в Тарасовке

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков назвал место проведения летних сборов команды.

«Проведём сборы в Тарасовке. Ничего пока не решили по поводу турнира. Вероятнее всего, это будет Winline, посмотрим по формату. Надо смотреть по срокам, потому что скоро чемпионат, Суперкубок. Нужен ли нам турнир этот?» — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Вчера, 29 мая, московский «Спартак» стал победителем Кубка России. В финале турнира подопечные Паоло Ваноли обыграли «Динамо» со счётом 2:1.

Ранее Мележиков заявил, что полузащитник Остон Урунов, выступавший на правах аренды за «Уфу», должен вернуться в московскую команду. Тогда Мележиков опроверг возможный уход главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли.