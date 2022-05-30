Минспорта Франции обвинила болельщиков «Ливерпуля» в беспорядках на финале ЛЧ

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера обвинила болельщиков «Ливерпуля» в беспорядках, которые прошли в стране во время финала Лиги чемпионов. «Реал» обыграл английскую команду (1:0) и выиграл трофей.

«Это случилось в первую очередь из-за большого скопления болельщиков английской команды. Они были либо без билетов, либо с фальшивыми», — приводит слова Удеа-Кастеры радиостанция RTL.

Ранее УЕФА заявил, что инцидент произошёл из-за того, что тысячи фанатов пытались попасть на стадион по фальшивым билетам. После нескольких подобных инцидентов входы на стадион закрыли и тысячи болельщиков «Ливерпуля» с подлинными билетами стояли, ожидая своей очереди, чтобы попасть на арену.



После начала матча болельщики «Ливерпуля» начали перепрыгивать через заборы, пробираясь внутрь стадиона, в то время как снаружи полиция начала применять слезоточивый газ.