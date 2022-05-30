«Связано с политической обстановкой». Широков — о возможном уходе Ваноли из «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков отреагировал на новость о возможном уходе Паоло Ваноли из «Спартака».

«Трудно сказать, потеря ли это для «Спартака». Он работает всего полгода и цельного впечатления от его работы пока не составлено. Кубок — это великолепно, но он провёл всего лишь три игры. В чемпионате дела не поправились и перелома позитивного в игре команды не было. Трудно оценить.



Это решение связано больше с политической обстановкой, чем от неудовлетворительных результатов, наверное. Чемпионат — минус, а Кубок — плюс, причём большой в столетие клуба. Сам финал удался в том плане, что было огромное количество зрителей. Для «Спартака» это больше запоминается. Чемпионат сыграли, забыли, а здесь подоспел Кубок. С таким прекрасным настроением будут готовиться к чемпионату, а там ещё и Суперкубок», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Ваноли принял решение покинуть «Спартак».

Новость по теме Паоло Ваноли решил покинуть «Спартак»

Игроки «Спартака» ворвались на пресс-конференцию Ваноли: