«Связано с политической обстановкой». Широков — о возможном уходе Ваноли из «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков отреагировал на новость о возможном уходе Паоло Ваноли из «Спартака».
«Трудно сказать, потеря ли это для «Спартака». Он работает всего полгода и цельного впечатления от его работы пока не составлено. Кубок — это великолепно, но он провёл всего лишь три игры. В чемпионате дела не поправились и перелома позитивного в игре команды не было. Трудно оценить.
Это решение связано больше с политической обстановкой, чем от неудовлетворительных результатов, наверное. Чемпионат — минус, а Кубок — плюс, причём большой в столетие клуба. Сам финал удался в том плане, что было огромное количество зрителей. Для «Спартака» это больше запоминается. Чемпионат сыграли, забыли, а здесь подоспел Кубок. С таким прекрасным настроением будут готовиться к чемпионату, а там ещё и Суперкубок», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что Ваноли принял решение покинуть «Спартак».
Игроки «Спартака» ворвались на пресс-конференцию Ваноли:
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11:25Паоло Ваноли решил покинуть «Спартак» Эксклюзив
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