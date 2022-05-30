Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В Италии сообщили, что Хавьер Рибалта покинул «Парму». Ранее он работал в «Зените»

В Италии сообщили, что Хавьер Рибалта покинул «Парму». Ранее он работал в «Зените»
Комментарии

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта ушёл в отставку с должности управляющего директора итальянской «Пармы», информирует Tuttomercatoweb.

Причины ухода Рибалты из «Пармы» не сообщаются.

Хавьер Рибалта начал профессиональную карьеру в июле 2008 года в «Торино», где работал скаутом. Через год, летом 2009 года, перешёл на аналогичную должность в «Милане», а спустя ещё два года стал главным скаутом итальянской «Новары». В 2012 году Хавьер Рибалта присоединился к «Ювентусу», где работал на протяжении пяти лет, а с 2017 года занимал должность главного скаута «Манчестер Юнайтед».

Испанец был назначен спортивным директором «Зенита» 31 июля 2018 года, а в апреле 2021 года он покинул стан сине-бело-голубых. Позже Рибалта был назначен спортивный директором «Пармы».

Новость по теме
Хавьер Рибалта рассказал, почему покинул «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022