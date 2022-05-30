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Жиго стал лучшим футболистом РПЛ по проценту успешных единоборств

Жиго стал лучшим футболистом РПЛ по проценту успешных единоборств
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Защитник «Спартака» Самуэль Жиго по итогам сезона-2021/2022 в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) занял первое место по числу успешных единоборств. Об этом сообщает пресс-служба лиги в телеграм-канале.

Французский футболист выиграл 256 из 340 единоборств (75%). На втором месте расположился защитник «Ростова» Максим Осипенко (278 из 379. 73%), третье — полузащитник ЦСКА Яка Бийол (231 из 315. 73%).

В пятёрку лучших также вошли защитники «Сочи» Родриго (283 из 391. 72%) и «Динамо» Фабиан Бальбуэна (262 из 366. 72%).

28-летний Жиго выступал за «Спартак» с 2018 года. С сезона-2022/2023 французский защитник будет играть в составе «Марселя».

Вчера, 29 мая, Жиго вместе с красно-белыми выиграл Кубок России по футболу.

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