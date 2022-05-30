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«Уфа» объявила об уходе Александра Саплинова

«Уфа» объявила об уходе Александра Саплинова
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Нападающий «Уфы» Александр Саплинов, выступавший за команду на правах аренды из «Ростова», покинул клуб по истечении срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба башкирской команды в телеграм-канале.

24-летний футболист был арендован «Уфой» летом 2021 года. За это время нападающий в 21 матче во всех турнирах не отметился результативными действиями.

Соглашение Саплинова с «Ростовом» действует до конца следующего сезона. Ранее футболист также выступал в составе «Ротора», «Балтики», «Сокола» и «Энергомаша».

Сегодня, 30 мая, «Уфа» объявила о расторжении контракта с главным тренером Алексеем Стукаловым и уходе полузащитника Олега Иванова, чей контракт с клубом подошёл к концу.

Президент РФС объяснил, в каком случае можно расширить РПЛ. Видео:

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