«Уфа» объявила об уходе Александра Саплинова
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Нападающий «Уфы» Александр Саплинов, выступавший за команду на правах аренды из «Ростова», покинул клуб по истечении срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба башкирской команды в телеграм-канале.
24-летний футболист был арендован «Уфой» летом 2021 года. За это время нападающий в 21 матче во всех турнирах не отметился результативными действиями.
Соглашение Саплинова с «Ростовом» действует до конца следующего сезона. Ранее футболист также выступал в составе «Ротора», «Балтики», «Сокола» и «Энергомаша».
Сегодня, 30 мая, «Уфа» объявила о расторжении контракта с главным тренером Алексеем Стукаловым и уходе полузащитника Олега Иванова, чей контракт с клубом подошёл к концу.
Президент РФС объяснил, в каком случае можно расширить РПЛ. Видео:
Новость по теме«Уфа» объявила об уходе Олега Иванова
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