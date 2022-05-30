Р. Билялетдинов: за что «Рубин» так доверяет Слуцкому? Бердыеву 11-е место не простили

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался о доверии казанского клуба к нынешнему наставнику Леониду Слуцкому, с которым команда вылетела в ФНЛ.

«Белой завистью я комментирую, потому что это самое невероятное доверие к Слуцкому, которого я вообще в футболе не видел. Такой кредит доверия – в наше время этого не бывает. На ум приходят разве что Фергюсон и Венгер, но они в ФНЛ свои команды не роняли. Тренеру откровенно повезло. На основе чего такое доверие к Слуцкому, за какие заслуги? Это тоже вопрос.

Нужно отдать должное Сайманову за такую поддержку и доверие по отношению к Слуцкому. Ну какому тренеру высшей лиги простят поражение 1:5, 1:6, 0:6, 0:3? У меня тоже был такой период, но у меня немного по-другому было, мы ни одной игры не проиграли в Лиге Европы, привезли в Казань «Ливерпуль», «Бордо», «Сьон». Но в чемпионате страны я допустил ошибки, которые для меня были очевидны, потому что часть игроков во внутреннем чемпионате играла так, а в европейском совсем по-другому.

У меня не было в своё время такой поддержки, какая есть сейчас у Слуцкого. Тот же Грасия тоже не задержался, Бердыеву тоже 11-12-е место не простили. Такое доверие к Слуцкому – это огромная редкость. Ему прилично везло, но заслуженно ли?» — приводит слова Билялетдинова «Татар-информ».