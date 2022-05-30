В «Ницце» отреагировали на информацию об интересе к полузащитнику «Краснодара» Сперцяну
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Заместитель директора по связям с общественностью «Ниццы» Николас Бернард отреагировал на информацию об интересе клуба к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.
«Мы не разглашаем информацию о трансферной политике клуба», — сказал Бернард в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее Metaratings сообщал, что французский клуб активно следил за игрой армянского футболиста и уговаривал окружение 21-летнего игрока о его переходе в команду. Сообщалось, что в ближайшее время клуб должен сделать официальное предложение.
Сперцян — воспитанник «Краснодара». За первую команду «быков» полузащитник в 34 матчах забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.
Президент РФС ответил на вопрос о крымском футболе. Видео:
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