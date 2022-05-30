«Уфа» объявила об уходе Дилана Ортиса, его гол выбил «Рубин» в ФНЛ

Нападающий «Уфы» Дилан Ортис, выступавший за клуб на правах аренды из команды «Пролетер» (Нови Сад, Сербия), покидает российскую команду в связи с истечением срока контракта. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Башкортостана в телеграм-канале.

22-летний Ортис выступал за «Уфу» на правах аренды с зимнего трансферного окна сезона-2021/2022. В 13 матчах за команду колумбийский нападающий отдал три результативные передачи и забил гол, который выбил «Рубин» в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). «Уфа», попавшая в стыковые матчи, проиграла «Оренбургу» и также вылетела во второй по силе российский дивизион.

Напомним, ранее башкирский клуб объявил об уходе главного тренера Алексея Стукалова, а также футболистов Олега Иванова и Александра Саплинова.