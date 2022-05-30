Хачатурянц высказался о возможном общем техническом спонсоре клубов РПЛ
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Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц высказался на тему возможного общего технического спонсора у команд чемпионата страны.
«Общий технический спонсор? Думали про это, но пока сказать нечего. Пока клубы сами решают этот вопрос», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Напомним, ряд действующих технических спонсоров команд чемпионата России прерывают соглашение с коллективами. Многим командам придётся закупаться формой лично. Вероятно, большинство из клубов будут играть в футболках с сезона-2021/2022.
Футболисты, выигравшие Российскую Премьер-Лигу (РПЛ), Футбольную национальную лигу (ФНЛ) и Профессиональную футбольную лигу (ныне — ФНЛ-2). Видеоролик:
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