Вопрос ухода Хачатурянца с поста президента РПЛ не обсуждался на собрании клубов

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц заявил, что вопрос его ухода с должности не обсуждался на последнем собрании клубов, которое прошло сегодня, 30 мая.

«Остаюсь ли я? Вы всё время задаёте этот вопрос. Вопрос не стоит в повестке дня. Я полностью исполняю обязанности президента лиги, должен выполнить ряд задач, подписать договор. Сейчас мы провели большую работу», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Ашот Хачатурянц по собственному желанию покинет пост главы Российской Премьер-Лиги по окончании сезона.

Напомним, Хачатурянц стал исполняющим обязанности президента Российской Премьер-Лиги в октябре 2021 года после ухода Сергея Прядкина в отставку. Официально назначение Хачатурянца было утверждено 22 ноября прошлого года.