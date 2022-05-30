Президент РПЛ Хачатурянц прокомментировал завершившийся сезон-2021/2022 в лиге
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Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц высказался о завершённом сезоне-2021/2022 в лиге.
«Огромный позитив от концовки чемпионата. В финале была поставлена яркая эмоциональная точка: драма, полный стадион, реакция болельщиков. Вчера своим присутствием болельщики проголосовали за футбол. Плюс драматичные стыки — если захочешь, такой сценарий не придумаешь. Сезон заканчивается на высокой позитивной ноте», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
По итогам сезона в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) вылетели тульский «Арсенал», казанский «Рубин» и «Уфа». В РПЛ в следующем сезоне сыграют воронежский «Факел», московское «Торпедо» и «Оренбург». Сезон-2022/2023 должен начаться в середине июля.
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