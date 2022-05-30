В ЦСКА отказались комментировать возможное приглашение Федотова и Николича в клуб

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера команды сербского специалиста Марко Николича или тренера «Сочи» Владимира Федотова.
«Без комментариев по этому вопросу», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, Марко Николич с мая 2020 по октябрь 2021 года был главным тренером московского «Локомотива». Федотов в прошлом сезоне привёл «Сочи» к серебряным медалям Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
Действующим главным тренером ЦСКА является 39-летний Алексей Березуцкий, который возглавил московскую команду летом 2021 года, заняв вакантное место после ухода хорватского специалиста Ивицы Олича. Под руководством Березуцкого команда в 34 матчах одержала 18 побед, 5 раз сыграла вничью и 11 раз проиграла.
Василий Березуцкий начинал сезон-2021/22 в тренерском штабе Виктора Гончаренко в «Краснодаре». В январе специалист был уволен и вернулся в ЦСКА.
- 30 мая 2022
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