Гендиректор ЦСКА Бабаев: мы не вели переговоры с «Ростовом» по трансферу Глебова

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о возможном переходе в стан армейцев полузащитника «Ростова» Данила Глебова.
«Глебов? Мы не вели перегоны с «Ростовом» по трансферу футболиста», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Ранее в СМИ также появлялась информация о том, что Глебовым интересовался «Зенит», но футболист отказался от переезда в клуб из Санкт-Петербурга. Позже гендиректор «Зенита» опроверг эти слухи.
Напомним, Глебов выступает за «Ростов» с 2019 года. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 29 матчах Российской Премьер-Лиги, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Ранее Глебов играл за «Анжи». С 2021 года Глебов вызывается в национальную команду России.
- 30 мая 2022
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