Хачатурянц высказался о ситуации со спонсорами РПЛ

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц рассказал о ситуации с генеральным спонсором лиги.

«У нас заканчивается контракт с банком «Тинькофф». Никаких предложений по продлению не поступало. К сожалению, у нас не состаялся конкурс на титульного спонсора. Будем искать спонсора, необязательно в банковской среде. Этот вопрос точно решим за июнь.



Что касается «Лиги Ставок», не буду лукавить — крайне неприятная ситуация. Мы больше двух месяцев вели переговоры с победителем конкурса, который использовал своё преимущественное право. В день, когда я пригласил руководителя, где он должен был подтвердить условия, мы должны были подать руки, я получил смс, что они не готовы подписывать контракт. Предлагалась компенсация, к которой мы вернёмся, но такой формат общения через смс немного огорчил. Я привык к другой корпоративной культуре.



По условиям конкурса вторым идёт «Фонбет». Мы сразу отправили им письмо, что они могут подписать договор на условиях конкурса. Если «Фонбет» откажется, то конкурс считается несостоявшимся. Есть два письма с предложением на сотрудничество с двумя крупными компаниями.



Сопоставимые ли деньги с «Лигой Ставок»? Точно могу сказать, что да», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.