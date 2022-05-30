Хачатурянц — о 18 командах в РПЛ: в случае поддержки клубами отправим это в РФС

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц высказался о ситуации со спонсорами лиги и полученном письме от «Урала» по поводу возможного расширения числа участников турнира.

«Спонсор ушёл из-за Кубка лиги? Турнир ещё не появился. Мы делали всё с нашей стороны, чтобы подписать договор.



Перспектива 18 клубов? Получили письмо от «Урала». В случае поддержки клубами отправим это в РФС.



Какой смысл обсуждать мораторий — это уже завершилось. Это потрясающе завершилось с точки зрения спортивного результата, драматичных стыков.



Постараемся сделать так, чтобы финансовая составляющая Кубка лиги была главным мотиватором. Тогда это имеет смысл. Если мы поймём, что не соберём достаточно средств, не сделаем это финансово привлекательным, то Кубок ради Кубка нецелесообразен», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.