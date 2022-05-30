Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В ЦСКА считают, что система Fan ID появится на стадионе клуба не раньше сезона-2023/2024

В ЦСКА считают, что система Fan ID появится на стадионе клуба не раньше сезона-2023/2024
Комментарии

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался по поводу внедрения системы Fan ID на домашнем стадионе московского клуба. Напомним, на некоторых стадионах паспорта болельщиков будут введены со следующего сезона.

«Будет ли справедливым для болельщиков, что они могут по Fan ID попасть на один стадион, а на другой — нет? Обсуждать это можно сколько угодно на нашем с вами уровне. Когда внедрит ЦСКА? Проводится аудит Минспорта всех стадионов страны на предмет соответствия этой структуры. По моим оценкам, это не раньше следующего сезона можно сделать, потому что предполагается достаточно серьёзная конструкция имеющихся систем, финансирование соответствующее потребует», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Новость по теме
Бакаев назвал настоящими мужиками фанатов, пропустивших финал КР из-за бойкота Fan ID
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022