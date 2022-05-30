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Бабаев рассказал о вероятном формате Кубка лиги. Данную систему используют в киберспорте

Бабаев рассказал о вероятном формате Кубка лиги. Данную систему используют в киберспорте
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о возможном формате нового турнира — Кубка лиги.

«В рабочей группе, а в ней больше половины клубов, поддержали формат Double Elimination в Кубке лиги. Поддержали по одной простой причине: он интереснее как потенциальным спонсорам, так и болельщикам. Он немного сложный в начале. Честно признаюсь, я потратил некоторое время, чтобы разобраться. Когда становится понятно, то интерес повышается. Непредсказуемость гораздо выше.

Как сохранить турнир на долгую перспективу? Посмотрим, что будет в следующем сезоне. Мы все надеемся, что вернёмся в еврокубки — это одна ситуация. Если не вернёмся, то, надеюсь, турнир будет процветать и развиваться. Если вернёмся, то турнир можно будет сократить, если он проявит себя очень эффективно, для того чтобы хватило игровых дней для его проведения», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Отметим, что подобную систему используют в турнирах по Counter-Strike: Global Offensive. Она отличается от олимпийской системы тем, что участник выбывает из турнира не после единственного поражения, а после двух.

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