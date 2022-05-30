«Уфа» объявила об уходе сербского защитника Милетича

Защитник «Уфы» Неманья Милетич покинул российскую команду по истечении контракта. Об этом сообщает пресс-служба башкирского клуба в телеграм-канале.

30-летний Милетич стал игроком «Уфы» в феврале 2021 года на правах свободного агента. В 19 матчах за команду сербский защитник забил один гол и заработал четыре жёлтые карточки.

Ранее «Уфа» объявила о расторжении контракта с главным тренером Алексеем Стукаловым. Также команду покинули полузащитник Олег Иванов и нападающие Александр Саплинов с Диланом Ортисом, чьи арендные соглашения также подошли к концу.

По итогам сезона-2021/2022 «Уфа» впервые за восемь лет сыграет в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

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