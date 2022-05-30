«Уфа» объявила об уходе полузащитника Мрзляка

Футбольный клуб «Уфа» решил не продлевать действие контракта с хорватским полузащитником Филипом Мрзляком. Об этом сообщает пресс-служба команды в телеграм-канале.
29-летний Мрзляк стал футболистом команды из Башкортостана в ноябре 2020 года в статусе свободного агента. В 43 матчах за клуб хорватский полузащитник забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. В прошлом году сообщалось об интересе к Мрзляку со стороны московского ЦСКА: тогда командой руководил соотечественник футболиста Ивица Олич.
Ранее «Уфа» объявила о расторжении контракта с главным тренером Алексеем Стукаловым. Также команду покинули защитник Неманья Милетич, полузащитник Олег Иванов и нападающие Александр Саплинов с Диланом Ортисом, чьи арендные соглашения также подошли к концу.
- 30 мая 2022
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