«Уфа» объявила об уходе полузащитника Мрзляка

Футбольный клуб «Уфа» решил не продлевать действие контракта с хорватским полузащитником Филипом Мрзляком. Об этом сообщает пресс-служба команды в телеграм-канале.

29-летний Мрзляк стал футболистом команды из Башкортостана в ноябре 2020 года в статусе свободного агента. В 43 матчах за клуб хорватский полузащитник забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. В прошлом году сообщалось об интересе к Мрзляку со стороны московского ЦСКА: тогда командой руководил соотечественник футболиста Ивица Олич.

Ранее «Уфа» объявила о расторжении контракта с главным тренером Алексеем Стукаловым. Также команду покинули защитник Неманья Милетич, полузащитник Олег Иванов и нападающие Александр Саплинов с Диланом Ортисом, чьи арендные соглашения также подошли к концу.