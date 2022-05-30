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Агент: Кулурис хотел бы попробовать себя в России, но впервые слышу об интересе «Ахмата»

Агент: Кулурис хотел бы попробовать себя в России, но впервые слышу об интересе «Ахмата»
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Футбольный агент Василис Панагиотакис, представляющий интересы форварда «Атромитоса» Эфтимиса Кулуриса, отреагировал на информацию об интересе к своему подопечному со стороны грозненского «Ахмата».

«Эфтимис хотел бы попробовать свои силы в России. Но я впервые слышу об интересе «Ахмата». Никто из руководства клуба со мной не связывался», — сказал Панагиотакис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью Metararings сообщил, что грозненский клуб ищет нападающего и рассматривает кандидатуру Кулуриса. Также Талалев отметил, что минувшей зимой «Ахмат» интересовался колумбийским форвардом из другого греческого клуба, однако не упомянул его имени.

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