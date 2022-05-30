Роберт Левандовски: моя история в «Баварии» подошла к концу

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски намекнул, что покидает команду.
«Моя история в «Баварии» подошла к концу. Трансфер будет лучшим решением для всех. Не думаю, что снова буду играть за этот клуб.
«Бавария» — серьёзный клуб. Я верю, что они не будут меня удерживать, я больше не хочу там играть», — приводит слова Левандовского журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Контракт Левандовского с «Баварией» истекает в 2023 году. В минувшем сезоне Роберт в 46 матчах во всех турнирах забил 50 голов и отдал семь результативных передач.
Ранее стало известно, что главным претендентом на польского футболиста является испанская «Барселона».
Видеообзор. «Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера (Ла Лига) – 2021/2022. 38-й тур:
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