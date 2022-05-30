Червиченко: видимо, Ваноли уходит из «Спартака», потому что клуб покидает Федун

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на информацию о возможном уходе Паоло Ваноли с тренерского мостика красно-белых.

«Видимо, Ваноли уходит из «Спартака», потому что клуб покидает Федун. Видимо, люди, которые будут управлять клубом вместо Федуна, относятся к делу более профессионально: в их выборе, решениях меньше эмоций и они понимают, что такой тренер никуда не годится. Даже выигрыш Кубка по идиотской схеме, которую придумал РФС, когда для того, чтобы выиграть трофей, надо два раза сыграть с командами, равными себе, показал, что тренерский статус Ваноли не подходит «Спартаку» и его спартаковским амбициям», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Ваноли принял решение покинуть «Спартак».